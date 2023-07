L'iPad 9 à partir de 345 € au lieu de 439 € (-21%)

Comme la semaine dernière, il est possible d'obtenir une belle remise sur l'iPad d'entrée de gamme Amazon avec l'iPad 9 de 64 Go à 345 € ( argent ) ou 364 € ( gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple (-21% ou -17%). Nouveauté du jour, il y a également une importante remise sur le modèle de 256 Go à 514,17 € ( gris sidéral ) au lieu de 639 € chez Apple (-20%), l'autre coloris étant moins intéressant à 563,33 € ( argent ).Si vous êtes à la recherche d'un modèle cellulaire, le modèle de 64 Go gris sidéral est à 489 € chez CDiscount au lieu de 609 € chez Apple, soit 20% de remise. Et pour 256 Go, comptez 649,99 € chez Amazon et chez CDiscount au lieu de 809 € chez Apple, soit là aussi 20% de rabais.