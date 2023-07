Jusqu'à -23% sur toute la gamme d'iPhone 14, dès 791,86 €

Toute la gamme d'iPhone 14 est en promotion cet été. Apple ne fait évoluer les tarifs officiels de l'Apple Store qu'une fois par an, mais elle anticipe l'arrivée de nouveaux modèles avec les revendeurs qui proposent des remises très importantes en amont de l'arrivée de l'iPhone 15 en septembre, et notamment avec Amazon qui va beaucoup plus loin que les autres dans les pourcentages de remise. Si vous comptez vous équiper sans attendre les nouveaux modèles , vous pouvez donc le faire à moindre frais. Voici les meilleures offres !(6,1") de 128 Go est proposé à 819 € ( lumière stellaire mauve ) ou 829 € ( minuit bleu ) au lieu de 1 019 €, ce qui correspond à une économie de 20% ou 19% selon le coloris choisi. Vous avez également la possibilité de passer par Amazon Italie qui livre en France et propose un tarif encore plus avantageux de 791,86 € (-22%) sur tous les coloris : le prix affiché est de 800 € mais il s'adapte au niveau du panier pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port. Si vous avez besoin de plus de stockage, il y a une belle offre chez Amazon France à 929 € ( minuit ) au lieu de 1 149 €, soit 19% de rabais. Il y a enfin un modèle de 512 Go à 1 149 € ( minuit ) au lieu de 1 409 €, soit -18%.(6,7") n'est pas en reste avec un prix plancher de 903 € ( bleu ), 909 € ( minuit ) ou 919 € ( lumière stellaire ) pour 128 Go, soit entre -23% et -21% selon le coloris par rapport au tarif officiel qui est de 1 169 €. Pour 256 Go, comptez 1 049 € ( mauve ) ou 1 065 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 299 €, soit -19% ou -18%.(6,1") de 128 Go est proposé à 1 095 € ( noir sidéral ) ou 1 109 € ( argent ) au lieu de 1 329 €, soit 18% ou 17% d'économies. Pour 256 Go, les tarifs sont de 1 211 € ( violet ) ou 1 213 € ( argent noir sidéral ), soit 17% de remise par rapport au tarif officiel de 1 459 €.(6,7") de 128 Go peut être obtenu à 1 197 € ( noir sidéral violet ) ou 1 198 € ( argent ) au lieu de 1 479 €, soit 18% de remise. Pour 256 Go, il y a deux offres à 1 321 € ( violet ) ou 1 324 € ( or ) au lieu de 1 609 €, soit 18% d'économies.