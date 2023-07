Un iPhone 12 à 647,20 € au lieu de 809 € (-20%)

Si vous êtes à la recherche d'un iPhone à un budget relativement abordable, Boulanger vient de lancer une bonne offre sur l'iPhone 12 de 64 Go dans son coloris blanc : il est proposé à 647,20 € au lieu de 809 € chez Apple, soit 20% de remise immédiate. Habituellement, on le retrouve plutôt à 759 € chez les revendeurs ( voir notre comparateur ).Si votre achat n'est pas pressé, il est conseillé d'attendre la présentation de l'iPhone 15 en septembre, et avec elle la baisse de prix d'anciens modèles comme l'iPhone 13 aujourd'hui vendu à partir de 909 €, soit 100 € de plus que l'iPhone 12 mais avec un stockage doublé. Si vous ne souhaitez pas attendre, sachez qu'il y a de bonnes promos sur de nombreux modèles chez les revendeurs qui anticipent la baisse de prix à venir : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix