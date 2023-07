Deux mois d'abonnement offerts à Apple TV+

Ce vendredi 21 juillet sort sur Apple TV+ le documentairequi raconte l'histoire de Stephen Curry, un des plus grands joueurs américains de basket-ball. Pour fêter cette sortie, Apple offre deux mois d'abonnement à son service de streaming. Pour en profiter, il faut se rendre à cette adresse et valider les deux mois gratuits. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au 24 août 2023.Comme pour les précédentes offres de ce type, Apple indique que cette offre est réservée aux, sans préciser quelles sont les conditions d'éligibilité pour les réabonnements. Il est en tout cas bien possible de profiter de cette offre en ayant déjà bénéficié d'une période de gratuité, sans doute à condition qu'elle ne soit pas trop récente. Attention, l'abonnement gratuit activé grâce à cette offre est automatiquement reconduit et devient alors payant (6,99 € par mois) à la fin des deux mois de gratuité ; il faut donc bien penser à résilier l'abonnement avant l'échéance si vous ne souhaitez pas poursuivre.