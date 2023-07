L'iPad d'entrée de gamme à 299,95 € au lieu de 439 € (-32%)

Si vous avez besoin de "juste un iPad" avec le budget le plus serré possible, il y a une très belle offre sur l'iPad 9 de 64 Go qui devrait vous intéresser. La tablette coûte normalement 439 € chez Apple pour 64 Go, ou 639 € pour 256 Go. Vous pouvez aujourd'hui obtenir le modèle de 64 Go à 299,95 € ( argent gris sidéral ) et le modèle de 256 Go à 496,65 € ( gris sidéral ), soit respectivement 32% et 22% de remise par rapport au tarifs d'Apple.C'est chez Amazon Italie que cela se passe. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Amazon français et réaliser la commande comme d'habitude, en sélectionnant une livraison vers la France. L'interface est en italien mais elle reste strictement identique à celle d'Amazon France : on s'y retrouve donc facilement. Les tarifs affichés sont de 299 € et 499 € : ils sont ensuite légèrement ajustés au niveau du panier pour retrancher deux points de TVA et ajouter des frais de port.L'iPad 9 est également en promotion chez Amazon France mais avec des tarifs un peu moins avantageux : ils sont de 345 € ( argent ) ou 349 € ( gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple, soit 21% de remise pour le modèle de 64 Go. Le modèle de 256 Go est à 514,17 € ( gris sidéral ), soit 20% de rabais. Chez Amazon France comme chez Amazon Italie, on ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles.