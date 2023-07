Jusqu'à -28% sur l'iPad 10 !

L'iPad 10 coûte normalement 589 € avec 64 Go ou 789 € avec 256 Go de stockage sur l'Apple Store en version Wi-Fi, ou 789 € avec 64 Go et 989 € avec 256 Go en version cellulaire. Aujourd'hui, vous pouvez faire plus de 200 € d'économies sur le modèle Wi-Fi de 256 Go que vous pouvez obtenir à 580,27 € chez Amazon Italie dans les quatre coloris ( argent jaune ), soit 26% de rabais. De la même manière, il est possible d'obtenir le modèle de 64 Go à 526,16 € ( argent jaune ), soit 11% de remise, ce qui est beaucoup moins avantageux. En version cellulaire, le modèle de 64 Go tombe à 572,39 € ( argent jaune ) et le modèle de 256 Go à 714,05 € ( argent jaune ), soit dans les deux cas 28% de remise. Notez que vous pouvez également obtenir l'Apple Pencil avec l'adaptateur USB à 111,90 € au lieu de 119 € 10 € chez Apple.Il est possible de commander sur Amazon Italie avec son compte Amazon français : tout se passe comme d'habitude et l'interface ne change pas. Simplement, il y a un petit ajustement du tarif au niveau du panier pour retrancher deux points de TVA et ajouter la livraison vers la France. Pour le modèle Wi-Fi de 256 Go par exemple, le tarif affiché est ainsi de 583,99 € mais il passe finalement à 580,27 € lorsque la France est sélectionnée. Attention, on ne sait pas combien de temps cette offre d'Amazon Italie sera disponible.Pour les budgets plus serrés, l'iPad 9 est toujours proposé avec d'importantes remises chez Amazon France avec le modèle Wi-Fi de 64 Go à 345 € ( argent ) ou 349 € ( gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple, soit 21% de remise.