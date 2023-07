L'iPad Air M1 dès 594,95 € au lieu de 789 € (-25%)

Mise à jour 17:59 :

Les modèles dans le coloris rose ne sont plus disponibles mais peuvent toujours être commandés, avec un délai supplémentaire donc.

Il y a un joli coup à jouer sur l'iPad Air avec puce M1 chez Amazon Italie : vous pouvez obtenir le modèle de 64 Go à 594,95 € ( rose ) au lieu de 789 € (-25%) sur l'Apple Store et le modèle de 256 Go à 712,98 € ( rose lumière stellaire ) au lieu de 989 € (-28%).Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français : tout se passe comme d'habitude et l'interface est identique. Les tarifs affichés sont de 599 € et 719 € : ils sont ajustés au niveau du panier pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de livraison vers la France. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée et elle peut donc prendre fin à tout moment.