Le Mac mini M2 avec 512 Go à 744,16 € au lieu de 929 € (-20%)

Le Mac mini avec puce M2 et 512 Go de stockage coûte normalement 929 € sur l'Apple Store , et on peut parfois l'obtenir à 789 € en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store . Aujourd'hui, il est possible d'aller plus loin avec une version neuve qui tombe à 744,16 € chez Amazon Italie , soit 20% d'économies par rapport au tarif officiel d'Apple en France. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Il est possible de commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français habituel : l'interface est en Italien mais reste strictement identique, on s'y retrouve donc facilement. Il y a une petite subtilité au niveau du tarif, qui est affiché à 749 € : il est ajusté au niveau du panier, lorsque la livraison vers la France est sélectionnée, afin de retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port.N'oubliez pas que si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, vous pouvez toute l'année bénéficier d'un rabais substantiel sur l'Apple Store éducation où le Mac mini avec puce M2 est proposé à partir de 579 € (-17%). Cet été, il est même possible d'aller plus loin avec l'opération Back to School qui vous permet de récupérer une carte cadeau Apple de 100 € en bonus ( en savoir plus ).