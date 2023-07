L'iPhone 14 dès 790,88 € au lieu de 1 019 € (-22%)

L'iPhone 14 est de retour sous la barre des 800 € ! Il coûte normalement 1 019 € sur l'Apple Store , mais on le retrouve régulièrement avec des rabais de 20% chez les revendeurs français. Alors que le premier prix avec 128 Go est depuis quelques temps de 819 € chez Amazon France , on peut ce week-end aller un peu plus loin avec un tarif de 790,88 € chez Amazon Italie , soit 22% de remise immédiate ! De la même manière, les modèles de 256 Go tombent à 918,76 € au lieu de 1 149 €, soit 20% d'économies.Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français. Il y a simplement un léger ajustement tarifaire lorsque la livraison vers la France est sélectionnée au niveau du panier : deux points de TVA sont retranchés et des frais de port vers la France ajoutés. Le tarif de base, qui est de 799 € , passe ainsi à 790,88 € à ce moment-là.Si c'est plutôt l'iPhone 14 Plus et son grand écran de 6,7" qui vous fait de l'oeil, c'est chez Amazon France qu'il y a la meilleure offre avec un premier prix à 884 € au lieu de 1 169 €, soit 24% de rabais. Pour 256 Go, les tarifs débutent à 1 013 € au lieu de 1 299 € (-22%). Vous pouvez enfin obtenir l'iPhone 14 Pro à partir de 1 096 € au lieu de 1 329 € (-18%) et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 201 € au lieu de 1 479 € (-19%).