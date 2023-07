L'iPad 9 dès 300,92 € au lieu de 439 € (-31%)

L'iPad d'entrée de gamme est vendu à partir de 439 € sur l'Apple Store . Il bénéficie déjà d'une importante remise chez Amazon France qui le propose à 345 € ( argent ) ou 349 € ( gris sidéral ), soit 21% d'économies. Mais chez nos voisins italiens, Amazon a lancé une offre encore plus agressive et vous pouvez obtenir la tablette dès 300,92 € ( argent ) ou 307,78 € ( gris sidéral ), ce qui représente cette fois 31% ou 30% de rabais selon le coloris choisi !Il est parfaitement possible de commander sur Amazon Italie depuis la France, avec son compte Amazon français habituel. Il suffit de choisir une expédition vers la France au niveau du panier, et il y a alors un petit ajustement tarifaire avec l'ajout de frais de port et le retrait de deux points de TVA. Les tarifs affichés sont ainsi de 299,99 € et 307 €, mais ils augmentent finalement légèrement avec l'envoi en France. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.