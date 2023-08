Le Mac mini M2 de retour dès 589 € sur le Refurb Store

Après deux semaines d'absence, le Mac mini avec puce M2 a fait son retour en version reconditionnée et à prix réduit sur le Refurb Store d'Apple. Vous pouvez retrouver les deux modèles standard à 589 € au lieu de 699 € pour 256 Go ou à 789 € au lieu de 929 € pour 512 Go. De multiples configurations personnalisées sont également proposées, par exemple avec 16 Go de RAM à 779 € au lieu de 929 € pour 256 Go ou 979 € au lieu de 1 159 € pour 512 Go, ou avec 8 Go de RAM et 1 To de stockage à 979 € au lieu de 1 159 €.Comme toujours, rappelons que les produits du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, avec une qualité qui est généralement impossible à discerner du neuf. Ils bénéficient également de la même garantie que les produits parfaitement neufs, ce qui les rend particulièrement intéressants pour faire des économies sans compromis. Attention, les stocks sont particulièrement limités et les modèles les plus populaires peuvent disparaître rapidement.Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir le Mac mini M2 en version neuve dès 579 € sur l'Apple Store éducation et que l'offre Back to School valable jusqu'au 23 octobre 2023 vous permet de récupérer une carte cadeau de 100 € en bonus ( en savoir plus ).