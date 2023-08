Les bons plans de l'été sur les MacBook Air M1 et M2

C'est l'ordinateur le plus populaire d'Apple : le MacBook Air existe dans trois versions avec des tarifs qui démarrent à 1 199 € sur l'Apple Store . Il est possible d'obtenir d'importants rabais sur tous les modèles cet été avec des premiers prix qui passent sous la barre des mille euros. Voici les meilleures offres du moment à l'approche de la rentrée.Avant d'attaquer, rappelons que deux designs cohabitent dans la gamme actuelle : il y a le MacBook Air 13,3" avec puce M1 en entrée de gamme avec son châssis biseauté, et le MacBook Air 13,6" ou 15,3" avec puce M2 qui présente un design plat plus moderne avec quelques avantages supplémentaires comme le port MagSafe, une webcam 1080p et de meilleurs écrans et haut-parleurs. Si vous hésitez entre le 13,3" M1 et le 13,6" M2, pouvez retrouver toutes les différences détaillées dans l'article suivant :Si vous hésitez avec un MacBook Pro, vous pouvez retrouver notre guide complet :

Les tarifs des trois modèles actuels sur l'Apple Store

La version reconditionnée sur le Refurb Store

La double offre pour les étudiants et les enseignants

Chez les revendeurs