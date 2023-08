Le MacBook Air M1 à 898 € au lieu de 1 199 €, soit -25% !

Mise à jour 11:08 :

Le tarif est encore descendu à 897,68 €.

Cela fait des mois que le MacBook Air avec puce M1 n'avait pas été proposé avec un tel niveau de remise : Amazon vient de lancer une offre à 898,21 € sur le coloris gris sidéral, soit 25% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 199 € sur l'Apple Store . C'est encore mieux que sur le Refurb Store où ce même Mac est proposé en version reconditionnée à 959 € , et il s'agit bien ici d'une version parfaitement neuve.Si vous avez prévu de vous équiper d'un MacBook Air en prévision de la rentrée, c'est sans doute la meilleure offre que vous pourrez dénicher cet été ! Même si vous êtes étudiant ou enseignant et éligible à l'opération Back to School qui vous permet de récupérer une carte cadeau de 150 € en plus de la remise de 10% qui place le MacBook Air à 1 079 €, cette offre d'Amazon est nettement plus intéressante. Attention, on ne sait pas combien de temps ce tarif promotionnel sera disponible et cette offre est susceptible d'expirer à tout moment. Si vous ne savez pas quel modèle acheter, vous pouvez retrouver notre guide complet :