Un iPhone 12 de 256 Go à 649 € au lieu de 979 € (-34%)

C'est une gigantesque remise que vient de lancer CDiscount sur l'iPhone 12 de 256 Go dans le coloris noir : il est bradé à 649 € , soit 34% de remise par rapport au tarif officiel de 979 € sur l'Apple Store . Cela place ce modèle en dessous de la version avec seulement 64 Go de stockage vendue 809 € (en promo à 759 € chez les revendeurs ). Alternativement, CDiscount propose aussi le coloris blanc à 699 € (-29%).Il y a des chances que l'iPhone 12 sorte de la gamme le mois prochain suite à la présentation de l'iPhone 15 , et que l'iPhone 13 baisse de prix pour reprendre le positionnement tarifaire de son prédécesseur. Il semble en revanche très peu probable que les tarifs baissent à un tel point. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.