Un iPhone 13 mini de 256 Go à 749 € au lieu de 929 € (-19%)

L'iPhone 13 mini de 256 Go bénéficie d'une offre promotionnelle bien plus importante que d'habitude aujourd'hui chez CDiscount : vous pouvez présentement l'obtenir à 749 € dans le coloris rouge. Le tarif officiel est de 979 € chez Apple : la remise est de 19%, et ce modèle se retrouve sous le prix de l'iPhone SE de même capacité qui est vendu 759 €.CDiscount propose également une très belle offre sur l'iPhone 12 mini de 256 Go rouge à 549 € , beaucoup plus abordable mais avec la puce A14 et non A15, de moins bons appareils photos et une autonomie en retrait. Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.