L'iPhone 12 mini de 256 Go à 619,99 €

Après une offre particulièrement exceptionnelle à 549 € sur le modèle rouge ce matin, l'iPhone 12 mini de 256 Go est de retour en promotion avec un tarif moins avantageux mais plus de choix en terme de teintes chez CDiscount : il est désormais proposé à 619,99 € dans quatre coloris ( blanc vert ), soit une dizaine d'euros de moins que l'iPhone SE de 128 Go qui est affiché à 629 € chez Apple.Par rapport à l'iPhone SE, l'iPhone 12 mini se contente de la puce A14 au lieu de la puce A15 mais il dispose d'un appareil photo plus performant ainsi qu'un ultra grand-angle et une meilleure caméra frontale, un écran OLED plus grand (5,4" au lieu de 4,7") et bien plus qualitatif, Face ID ou encore la compatibilité avec MagSafe.