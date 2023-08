Un iPhone 13 mini de 512 Go à 759,99 € au lieu de 1 159 € (-34%)

Petite taille et grande capacité : l'iPhone 13 mini de 512 Go est bradé à 759,99 € chez CDiscount dans son coloris rose. C'est une remise de 34% par rapport au tarif officiel de 1 159 € chez Apple . C'est mieux que le modèle de 256 Go à 929 € ou même que le modèle de 128 Go à 909 €. 759 €, c'est le prix de l'iPhone SE de 256 Go...CDiscount avait déjà lancé une offre à 749 € sur le coloris rouge hier. Attention, il y a de grandes chances que cette offre très agressive expire rapidement.