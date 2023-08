Un iPhone 13 de 512 Go pour le prix de 128 Go

Besoin d'un iPhone avec beaucoup de stockage ? CDiscount a lancé une offre intéressante sur l'iPhone 13 de 512 Go qui tombe à 909,99 € dans deux coloris ( lumière stellaire rose ). Normalement, ce modèle coûte 1 259 € chez Apple : les économies réalisées de 349,01 € correspondent à 28% de rabais. En fait, ces deux références se retrouvent à 99 centimes près au tarif de l'iPhone 13 de 128 Go, vendu 909 € sur l'Apple Store (mais aussi en promo chez Amazon à partir de 779 € , soit -14%).Dans la même veine, CDiscount propose aussi une forte remise sur l'iPhone 13 mini de 512 Go qui descend à 759,99 € ( lumière stellaire rose ) au lieu de 1 159 € chez Apple, soit 34% de rabais. Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.