Le Mac mini M2 de 256 Go à 596,62 € au lieu de 699 € (-15%)

Le Mac mini avec puce M2 et 256 Go de stockage coûte normalement 699 € chez Apple . Il est aujourd'hui en promotion chez Amazon Italie où vous pouvez l'obtenir à 596,62 € , soit 15% d'économies. C'est presque aussi bien que sur le Refurb Store où la version reconditionnée de cette machine est à 589 € (mais pas disponible actuellement), alors qu'il s'agit bien ici d'un modèle neuf.Vous pouvez passer commande sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français habituel. Une fois le Mac ajouté au panier, il suffit de sélectionner une livraison vers la France pour que la TVA soit ajustée (deux points en moins) et que les frais de port soient ajoutés. On passe ainsi d'un prix affiché de 599 € à une facture finale de 596,62 €.