Le Mac mini M1 de 256 Go à 539 €

Il est de retour après une semaine d'absence : le Mac mini M1 d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage est proposé à 539 € sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Si vous avez besoin d'un petit Mac à petit budget, c'est le mieux que vous pouvez obtenir en ce moment. Rappelons que les produits issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple et qu'ils bénéficient de la même garantie qu'un Mac acheté sur l'Apple Store classique.Le Mac mini M2 équivalent est vendu à partir de 699 € sur l'Apple Store . Un peu plus puissant grâce à sa puce plus récente, il prend également en charge le Wi‑Fi 6E, le Bluetooth 5.3, et c'est tout : vous ne passez pas à côté de grand chose en choisissant le modèle M1. Attention, les stocks du Refurb Store sont limités.