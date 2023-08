400 € de remise sur un MacBook Pro 16 pouces

Le MacBook Pro 16,2" avec puce M2 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est de retour à son plus bas prix historique : dans son coloris argenté, il est proposé à 2 599 € chez Amazon , soit 400 € de remise ou -13% par rapport au tarif officiel qui est de 2 999 € chez Apple . Il est parfois possible d'obtenir ce même modèle en version reconditionnée à 2 549 € sur le Refurb Store, mais il n'y a plus eu de disponibilité depuis plus d'un mois. Attention, on ne connaît pas la durée de cette offre d'Amazon.Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir un rabais de 8% sur tous les modèles sur l'Apple Store éducation et que l'offre Back to School vous permet cet été de recevoir un bon d'achat Apple de 150 € en bonus ( en savoir plus ). Pour le grand public, tous les autres modèles standard bénéficient de remises de 6% à 8% chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix