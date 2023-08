Jusqu'à 200 € de remise sur les MacBook Air M1 et M2, dès 999 €

À l'approche de la rentrée, la Fnac a lancé une belle offre sur tous les modèles de MacBook Air : ils bénéficient d'une remise immédiate allant de 150 € à 200 €. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Vous pouvez ainsi vous offrir le MacBook Air 13,3" avec puce M1 et 256 Go de stockage à 999 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple , le MacBook Air 13,6" avec puce M2 de 256 Go à 1 149 € ( argent minuit ) au lieu de 1 299 € et le modèle de 512 Go à 1 449 € ( argent minuit ) au lieu de 1 649 €.Le récent MacBook Air 15,3" de 256 Go tombe à 1 449 € ( argent minuit ) au lieu de 1 599 € et le modèle de 512 Go est à 1 679 € ( argent minuit ) au lieu de 1 829 €. Ce sont les meilleurs tarifs parmi les revendeurs officiels, sauf pour le modèle de 256 Go argenté qui est à 1 409 € chez Amazon Il est possible d'obtenir un meilleur tarif sur les petits modèles en optant pour un modèle reconditionné sur le Refurb Store d'Apple : le modèle M1 peut être obtenu à 959 € ( argent or ), et le modèle M2 de 256 Go y est proposé à 1 099 € ( argent minuit ) au lieu de 1 299 € et le modèle de 512 Go à 1 399 € ( argent minuit ) au lieu de 1 649 €. Le modèle 15,3" n'est pas encore proposé en version reconditionnée.Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, vous avez une autre alternative avec l'offre Back to School qui vous permet d'obtenir une carte cadeau Apple de 150 € en plus de la remise déjà accordée sur l'Apple Store éducation où vous pouvez obtenir le MacBook Air M1 à partir de 1 079 € au lieu de 1 199 € (-10%), le MacBook Air 13,6" M2 à partir de 1 199 € au lieu de 1 299 € (-8%) et le MacBook Air 15,3" M2 à partir de 1 449 € au lieu de 1 599 € (-9%). Le tarif de base est plus élevé qu'à la Fnac, mais la carte cadeau est substantielle. Cette offre sera valable jusqu'au 23 octobre ( en savoir plus ).