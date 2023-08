Le MacBook Pro 16,2'' avec 1 To à 2 799 € au lieu de 3 229 €

C'est le meilleur tarif historique sur ce modèle : le MacBook Pro 16,2" avec puce M2 Pro, 16 Go de RAM et 1 To de stockage est proposé en promo dans le coloris gris sidéral à 2 799 € chez Boulanger , soit 430 € d'économies ou 13% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 3 229 € chez Apple . Autre offre intéressante, le même modèle avec 512 Go de stockage est à 2 599 € chez Amazon dans le coloris argenté au lieu de 2 999 € chez Apple, soit là aussi 13% de rabais.Il est parfois possible d'obtenir un tarif encore plus avantageux mais à condition d'opter pour un modèle reconditionné : ce MacBook Pro descend alors à 2 739 € sur le Refurb Store d'Apple, mais cela fait plus d'un mois qu'il n'a plus été disponible.Alternativement, n'oubliez pas l'offre Back to School d'Apple si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire : la remise sur le MacBook Pro 16,2" n'est que de 8% sur l'Apple Store éducation , mais la carte cadeau de 150 € obtenue en bonus peut faire favorablement pencher la balance, d'autant plus qu'il y a alors le choix dans la configuration du Mac ( en savoir plus ).Tous les autres modèles de MacBook Pro sont en promotion chez les revendeurs en ce moment, mais les remises sont moins agressives qu'avec ces deux offres de Boulanger et Amazon : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, les tarifs sont susceptibles de retrouver leur niveau normal à tout moment.