L'iPhone 12 dès 599 € au lieu de 809 € (-26%)

L'iPhone 12 de 64 Go dans le coloris rouge vient de tomber à un tarif plancher de 599 € chez Amazon : cela représente une remise de 26% par rapport au tarif officiel qui est de 809 € chez Apple Alternativement, le coloris bleu est ce week-end proposé à 639 € chez Darty , soit 21% de remise. La même offre est également disponible à la Fnac , mais uniquement avec du stock en boutique. Pour 128 Go, comptez 689 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 859 €, soit 20% de rabais.Le mois de septembre approche et avec lui la présentation de l'iPhone 15 , qui entraînera à la baisse le prix des anciens modèles et la probable disparition de l'iPhone 12, remplacé par l'iPhone 13 à son positionnement tarifaire. Ce n'est donc pas forcément le meilleur moment pour acheter un iPhone, mais certaines remises permettent de faire pencher favorablement la balance.