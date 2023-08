L'iPhone 13 mini de 512 Go à 779 € (-33%), l'iPhone 13 à 909 € (-28%)

D'importantes promotions ont été lancées sur l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 d'une capacité de 512 Go ce week-end. Pour l'iPhone 13 mini, vous pouvez obtenir le modèle rose à 779 € chez CDiscount au lieu de 1 159 € chez Apple , soit 33% de remise immédiate. Pour l'iPhone 13, le modèle rose est à 909 € chez CDiscount et le modèle lumière stellaire à 909,99 € chez Amazon et chez CDiscount , soit 28% de remise par rapport au tarif officiel de 1 259 € chez Apple.C'est en septembre qu'Apple présentera sa gamme d'iPhone 15 , et la sortie des nouveaux modèles entraînera la baisse de prix de l'iPhone 13. Il ne faut néanmoins pas s'attendre à une chute aussi importante que dans le cadre de ces offres promotionnelles. Attention, la durée de ces offres n'est pas précisée.