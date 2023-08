L'Apple Pencil à 95 € (-20%), l'Apple Pencil 2 à 109 € (-27%)

Amazon a lancé deux belles remises sur les stylets de l'iPad : l'Apple Pencil de première génération est affiché à 95 € au lieu de 119 € chez Apple (-20%) et l'Apple Pencil 2 peut être obtenu à 109 € au lieu de 149 € chez Apple (-27%). L'adaptateur USB-C nécessaire pour l'iPad 10 est fourni par défaut avec l'Apple Pencil de première génération — c'est normalement un supplément de 10 € chez Apple L'Apple Pencil de première génération est compatible avec l'iPad mini 5, les iPad 6 à 10, l'iPad Air 3, les iPad Pro 9,7 et 10,5 pouces ainsi que les iPad Pro 12,9 pouces de première et seconde génération. Il faut l'Apple Pencil de seconde génération pour tous les iPad Pro 11", les iPad Pro 12,9" de 3ème génération et ultérieurs, les iPad Air 4 et 5 ainsi que l'iPad mini 6. Attention, la durée de validité de ces deux offres n'est pas précisée.