Pour la rentrée, l'iPad 9 dès 345 € au lieu de 439 € (-21%)

Pour la rentrée, Amazon dispose d'une bonne offre pour ceux qui veulent "juste un iPad" : le modèle d'entrée de gamme d'Apple, l'iPad 9 avec 64 Go de stockage, est proposé à 345 € ( argent ) ou 349 € ( gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple , soit 21% de remise immédiate. Si vous avez besoin de plus de stockage, la remise est plus modeste avec le modèle de 256 Go à 563,33 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 639 € (-12%).Si vous avez besoin d'une version cellulaire, le modèle de 64 Go est à 535,10 € ( gris sidéral ) au lieu de 609 € (-12%) et le modèle de 256 Go est à 721,64 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 809 € (-11%).Pour accompagner l'iPad, vous pouvez vous offrir l'Apple Pencil à 95 € au lieu de 119 € chez Apple , soit 20% de remise. Attention, on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.