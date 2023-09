Un iPhone 13 mini de 512 Go à 794,99 € (-31%)

Petite taille, grande capacité : l'iPhone 13 mini de 512 Go de stockage fait l'objet d'une grosse offre promotionnelle chez Amazon où vous pouvez l'obtenir à 794,99 € , soit 31% de remise immédiate par rapport au tarif officiel qui est de 1 159 € chez Apple . Cela place ce modèle sous le tarif officiel du modèle de 128 Go à 809 €, un modèle qui est également en promo à 699 € (-14%).Apple va présenter l'iPhone 15 ce mardi 12 septembre et il n'y aura une nouvelle fois pas de successeur pour l'iPhone 13 mini. Il est possible et même probable que les tarifs des anciens modèles soient revus à la baisse, mais il ne faut pas espérer une chute des prix aussi radicale que ce que propose Amazon sur ce modèle de 512 Go aujourd'hui.