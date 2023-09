Les AirPods 3 moins chers sur le Refurb Store

Apple a hier soir baissé les tarifs des différents modèles d'AirPods , et les AirPods 3 ont perdu 10 € pour se retrouver à 199 € dans la version avec boîtier de recharge filaire, et à 209 € dans la version avec boîtier de recharge compatible MagSafe. Proposés par Apple sur le Refurb Store depuis le mois dernier , les AirPods 3 reconditionnés ont également perdu 10 € cette nuit : vous pouvez ainsi retrouver des tarifs de 169 € (filaire) et 179 € (MagSafe).Sachez qu'il y a également une bonne offre en ce moment sur les AirPods 3 avec boîtier de recharge MagSafe : ils sont affichés à 180,75 € chez Amazon , en version parfaitement neuve cette fois.