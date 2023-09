Déstockage : l'Apple Watch Series 8 dès 389 €

Suite au lancement de l'Apple Watch Series 9 qui est vendue à partir de 449 € (41 mm) ou 479 € (45 mm) chez Apple , l'heure est au déstockage pour l'Apple Watch Series 8 qui n'est plus proposée par Apple. Les meilleurs tarifs se trouvent chez LDLC avec les modèles de 41 mm à 389 € et ceux de 45 mm à 419 € , à chaque fois dans les quatre coloris. À noter qu'Amazon propose également des tarifs de 405,61 € pour 41 mm et de 441,22 € pour 45 mm, avec moins de choix de coloris.L'Apple Watch Series 9 intègre un nouveau processeur S9 plus performant permettant notamment le nouveau raccourci obtenu en touchant deux fois son index et son pouce et offrant une meilleure pérennité, la puce U2 pour une meilleure géolocalisation, un stockage doublé et un écran plus lumineux.