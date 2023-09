Un iPhone 13 de 512 Go à 849 € (-25%)

Besoin d'un iPhone avec une grande capacité de stockage ? CDiscount a lancé une importante remise sur l'iPhone 13 de 512 Go : il est proposé à 849 € dans deux coloris ( rouge rose ), soit 25% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 129 € sur l'Apple Store (il était de 1 259 € avant la sortie de l'iPhone 15).Cette offre vous permet d'obtenir le modèle de 512 Go pour moins cher que le modèle de 256 Go qui est à 879 €. CDiscount ne précise pas combien de temps ce tarif promotionnel sera valable.