Des iPad Pro cellulaires dès 1 039,99 € (-18%)

Si vous avez besoin d'un iPad Pro avec connectivité cellulaire, Amazon a lancé deux offres intéressantes avec un modèle 11" avec 128 Go de stockage à 1 039,99 € au lieu de 1 269 € chez Apple (-18%) et un modèle 12,9" avec 256 Go de stockage à 1 519 € au lieu de 1 799 € (-16%).On ne sait pas combien de temps ces deux offres seront disponibles. Si vous avez également besoin d'un Apple Pencil 2, vous pouvez le trouver en promo à 109 € à la Fnac au lieu de 149 € chez Apple , soit 27% de rabais.