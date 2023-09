Le Mac mini M2 dès 596,62 € (-15%)

D'un tarif habituel de 699 € (256 Go) ou 929 € (512 Go) chez Apple , le Mac mini avec puce M2 peut actuellement être obtenu à 596,62 € (256 Go) ou 794,32 € (512 Go) chez Amazon Italie, soit 15% de remise par rapport aux tarifs officiels. C'est pratiquement le même prix que sur le Refurb Store où les mêmes Macs sont affichés à 589 € (256 Go) ou 789 € (512 Go) lorsqu'ils sont disponibles, mais il s'agit bien ici de produits neufs et non reconditionnés.Pour commande sur Amazon Italie, il suffit de se connecter avec son compte Amazon français et de réaliser la commande comme d'habitude. La seule subtilité, en dehors de l'interface qui est en italien, concerne la TVA et les frais de port : il faut en effet retrancher deux points de TVA puis ajouter les frais de port vers la France, ce qui fait que l'on passe d'un prix affiché initial de 599 € à une facture finale de 596,62 €.