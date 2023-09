Le MacBook Air M1 bradé à 939,99 € (-22%)

C'est le meilleur tarif pratiqué sur ce modèle depuis deux mois : le MacBook Air est actuellement bradé à 939,99 € ( argent gris sidéral ) chez Top Achat , soit 22% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 199 € chez Apple . C'est même mieux que sur le Refurb Store où cette même machine est parfois proposée à 959 € ( argent or ) en version reconditionnée, alors qu'il s'agit bien dans le cas de Top Achat de modèles parfaitement neufs. Pour profiter de cette offre, il faut utiliser le code promo "UPGRADES" qui sera valable jusqu'au jeudi 28 septembre.Si vous avez besoin d'un petit Mac portable d'entrée de gamme, voilà donc l'occasion de faire d'importantes économies. Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, n'oubliez pas une autre offre qui pourrait vous intéresser : l'opération Back to School d'Apple , qui sera valable jusqu'au 23 octobre, vous permet de récupérer un bon d'achat Apple de 150 € en plus de la remise immédiate de l'Apple Store éducation sur lequel vous pouvez retrouver le MacBook Air M1 à partir de 1 079 € au lieu de 1 199 € (-10%), le MacBook Air 13,6" M2 à partir de 1 199 € au lieu de 1 299 € (-8%) et le MacBook Air 15,3" M2 à partir de 1 449 € au lieu de 1 599 € (-9%).