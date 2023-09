Un Mac mini M2 dès 540,46 € (-23%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Énorme promo chez Amazon Allemagne : vous pouvez obtenir le Mac mini M2 avec 256 Go à 540,46 € au lieu de 699 € (-23%) et le modèle de 512 Go à 709,91 € au lieu de 929 € (-24%). C'est encore mieux que le Refurb Store où ces mêmes Macs sont parfois proposés à 589 € (256 Go) ou 789 € (512 Go), et il s'agit bien chez Amazon de modèles parfaitement neufs et non reconditionnés.Vous pouvez commander sur Amazon Allemagne avec votre compte Amazon français — l'interface peut être affichée en anglais si besoin. Seule subtilité, une petite variation du prix au niveau du panier pour s'adapter à la TVA française (20% au lieu de 19% en Allemagne) et ajouter les frais de port vers la France. Les prix de base pour cette offre sont ainsi de 528,57 € (256 Go) et 696,64 € (512 Go).