Un iPad 10 à 467,64 € au lieu de 589 € (-21%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 12:25 :

C'est déjà terminé...

Vous aimez le jaune ? C'est la condition pour apprécier cette offre à sa juste valeur : Amazon Allemagne vous permet d'obtenir un iPad 10 avec 64 Go de stockage à 467,64 € au lieu de 589 € chez Apple , soit 21% de remise immédiate. Seul le coloris jaune est disponible à ce tarif promotionnel.D'autres modèles d'iPad 10 sont en promotion chez certains revendeurs français ( voir notre comparateur ), mais les remises sont loin d'être aussi importantes. Notez que vous pouvez commander sur Amazon Allemagne avec votre compte Amazon français, avec une interface pouvant être affichée en allemand ou en anglais. Il y a une petite subtilité au niveau du tarif avec un ajustement de la TVA (elle est de 20% en France au lieu de 19% en Allemagne) et l'ajout de frais de port vers la France. On atteint ainsi cette facture finale de 467,64 € au lieu du tarif affiché de 457,98 €.