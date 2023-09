Les AirPods Pro avec boîtier USB-C à 245,86 € au lieu de 279 €

Et voici la première offre promotionnelle sur les AirPods Pro avec boîtier USB-C , sortis un peu plus tôt ce mois-ci : vous pouvez les obtenir à 245,86 € chez Amazon Allemagne au lieu de 279 € chez Apple , soit 12% d'économies.Le tarif affiché est de 239 €, auquel il faut ajuster la TVA pour la France (20% au lieu de 19%) et ajouter les frais de port, ce qui explique cette différence avec la facture finale de 245,86 €. Vous pouvez commander les AirPods Pro sur Amazon Allemagne avec votre compte Amazon français : tout se passe comme d'habitude à l'exception de l'interface qui est, au choix, en allemand ou en anglais.