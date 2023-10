Une carte cadeau Apple de 110 € pour 100 € chez Amazon

Deux mois après la précédente offre de ce type, Amazon vient de relancer permettant d'obtenir un bonus de 10 € pour l'achat d'une carte cadeau Apple d'une valeur minimale de 100 €. Cette fois, c'est le code promo "APPLEPBDD23" qu'il faut utiliser. L'offre est limitée à un seul bonus par client et sera valable jusqu'au mercredi 11 octobre inclus.Les cartes cadeaux en question sont des Apple Gift Cards, qui ont la particularité de pouvoir être utilisées pour du matériel (Apple Store), du logiciel (App Store) ou des services (Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple One, etc.).