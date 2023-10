Le MacBook Air M1 de retour sur le Refurb à 959 €

Un mois qu'on ne l'avait plus vu : le MacBook Air 13,3" avec puce M1 et 256 Go de stockage est de retour à prix réduit sur le Refurb Store où il peut être obtenu à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € sur l'Apple Store , soit 20% d'économies. Si vous comptiez vous équiper, voilà l'occasion de le faire à moindre frais en version reconditionnée par Apple, avec la même garantie de deux ans qu'en version neuve.Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, n'oubliez pas également la tenue de l'opération Back to School qui sera valable jusqu'au 23 octobre : elle vous permet de récupérer une carte cadeau Apple d'un montant de 150 € en plus de la remise habituelle de l'Apple Store éducation où le MacBook Air M1 est proposé à partir de 1 079 € au lieu de 1 199 € (-10%), le MacBook Air 13,6" M2 à partir de 1 199 € au lieu de 1 299 € (-8%) et le MacBook Air 15,3" M2 à partir de 1 449 € au lieu de 1 599 € (-9%). Vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'offre Back to School sur cette page