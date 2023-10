Prime : une Apple Watch Ultra à 744,99 €

Depuis la sortie de l'Apple Watch Ultra 2 vendue 899 € chez Apple , le modèle de première génération est descendu à 789 € chez les revendeurs et Amazon a une offre un peu plus importante à proposer dans le cadre de ses jours Prime : le modèle avec bracelet Boucle Trail Jaune/Beige (taille S/M) peut être obtenu à 744,99 € , son meilleur prix à ce jour.Vous avez besoin d'être membre Amazon Prime (6,99 € par mois ou 69,90 € par an) pour pouvoir profiter de cette offre, qui devrait être valable jusqu'à ce mercredi 11 octobre dans la limite des stocks disponibles.