200 € de remise sur deux iPad Pro cellulaires

Si vous cherchez à acheter un iPad Pro cellulaire, Amazon a lancé deux offres intéressantes avec le modèle 11" de 128 Go à 1 069 € au lieu de 1 269 € (-16%) et le modèle 12,9" de 256 Go à 1 579,92 € au lieu de 1 799 € (-12%). Il y a également un petit coup de pouce sur l'Apple Pencil 2 à 135 € au lieu de 149 € (-9%).Une importante révision de l'iPad Pro est attendue, mais pas avant le printemps prochain . La durée de cette offre promotionnelle n'est pas précisée par Amazon.