Un iPhone 13 mini de 512 Go à 827 €

L'iPhone 13 mini n'est plus vendu par Apple depuis la présentation de l'iPhone 15, mais on peut encore trouver quelques références à prix réduit chez les revendeurs. CDiscount a lancé une belle offre sur le modèle de 512 Go rouge qui peut être obtenu à 827 € . Il était auparavant vendu 1 159 €. Aujourd'hui, l'iPhone 13 classique avec son écran de 6,1" au lieu de 5,4" est vendu 1 129 € dans sa configuration avec 512 Go de stockage. À noter que l'iPhone est fourni avec les EarPods, les écouteurs filaires d'Apple qui coûtent normalement 19 € Si vous cherchez un petit modèle d'iPhone avec une grande capacité de stockage, voilà donc une bonne occasion de faire des économies. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée et il n'y a que 13 exemplaires en stocks lorsque nous rédigeons ces lignes.