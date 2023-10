L'iPhone 14 Pro de 128 Go à 989,90 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 14 octobre 2023 à 14:01 :

Les stocks sont épuisés.

L'iPhone 14 Pro passe sous la barre des mille euros avec un tarif de 989,90 € chez Amazon pour le modèle de 128 Go dans le coloris noir gris sidéral. C'est le meilleur tarif historique pour ce modèle, alors que l'iPhone 14 de base est désormais vendu à partir de 869 € chez Apple (l'iPhone 14 Pro n'est plus vendu, remplacé par l'iPhone 15 Pro à partir de 1 229 €).Pour un surcoût raisonnable, cette offre peut donc représenter une intéressante alternative à l'iPhone 14, notamment pour l'écran ProMotion toujours activé plus lumineux avec Dynamic Island, les meilleurs appareils photos et le design en acier. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.