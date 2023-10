Le MacBook Air M1 à 939,99 € au lieu de 1 199 € (-22%)

Le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage est de retour à son tarif le plus bas depuis trois mois : vous pouvez le retrouver à 939,99 € chez Amazon ( or ) et Top Achat ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple , soit 22% de remise immédiate. Si vous passez par Top Achat, il faut utiliser le code promo "SYSTEM".Cette offre est supérieure aux remises du Refurb Store où la même machine est parfois proposée en version reconditionnée à 959 €, et il s'agit bien dans le cadre de ces offres d'Amazon et de Top Achat de versions neuves. Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible. Chez Top Achat, le code "SYSTEM" expirera ce jeudi 19 octobre à midi.