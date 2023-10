Le MacBook Air M1 doré à 940 € (-22%)

Le MacBook Air 13,3" avec puce M1 et 256 Go de stockage continue d'être en forte promotion. Après une offre à 939 € sur les trois coloris chez LDLC la semaine dernière, le modèle doré reste en promo à un euro de plus : vous pouvez l'obtenir à 940 € chez Amazon , soit 22% d'économies par rapport au tarif officiel qui est de 1 199 € sur l'Apple Store Si vous préférez un coloris plus neutre, c'est du côté du Refurb Store qu'il faut vous tourner : vous pouvez obtenir les trois coloris à 959 € ( argent or ), soit 20% de rabais. Il s'agit dans ce cas de Macs reconditionnés par Apple, et non de produits neufs comme chez Amazon.Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, n'oubliez pas que vous êtes éligible à l'opération Back to School d'Apple qui sera valable jusqu'au 23 octobre et qui vous permet d'obtenir une carte cadeau de 150 € en plus de la remise déjà accordée sur l'Apple Store éducation , qui propose le MacBook Air M1 à partir de 1 079 € au lieu de 1 199 € (-10%), le MacBook Air 13,6" M2 à partir de 1 199 € au lieu de 1 299 € (-8%) et le MacBook Air 15,3" M2 à partir de 1 449 € au lieu de 1 599 € (-9%). Vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'offre Back to School sur cette page