Les AirPods Pro USB-C à 241,87 € au lieu de 279 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 16:46 :

Le tarif est déjà remonté de 20 €.

Les AirPods Pro 2 avec boîtier de charge USB-C sont vendus 279 € chez Apple en France et il n'y a pour le moment pas de promo particulière chez les revendeurs. La situation commence à bouger chez nos voisins et vous pouvez actuellement profiter d'une offre à 241,87 € chez Amazon Espagne , soit 13% d'économies.Vous pouvez commander chez Amazon Espagne avec votre compte Amazon français habituel : tout se passe comme d'habitude en dehors d'un ajustement tarifaire au niveau du panier qui s'adapte à la TVA française à 20% (au lieu de 21% en Espagne) et ajoute les frais de port vers la France. On passe ainsi d'un tarif affiché de 239 € à un total final de 241,87 €.