230 € de remise sur un iPad Pro cellulaire

L'iPad Pro 11 pouces avec 128 Go de stockage et une connectivité cellulaire est actuellement proposé à 1 039 € chez Amazon dans son coloris argenté, au lieu de 1 269 € chez Apple . Cette remise de 230 €, soit -18%, permet d'obtenir ce modèle au même tarif que la version Wi-Fi seulement (normalement à 30 € de plus).Si vous comptiez plutôt partir sur le grand iPad Pro de 12,9", il y a également une offre sur le modèle cellulaire avec 256 Go de stockage à 1 519 € au lieu de 1 799 €, soit 16% de remise. Vous pouvez enfin obtenir l'Apple Pencil 2 à 135 € au lieu de 149 € (-9%).