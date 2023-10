Un iPhone 13 mini de 512 Go à 849,82 €

Après le modèle rouge il y a deux semaines , c'est au tour de l'iPhone 13 mini vert d'une capacité de 512 Go de bénéficier d'une importante offre promotionnelle : vous pouvez actuellement l'obtenir à 849,82 € chez Amazon Ce petit modèle n'est plus vendu par Apple depuis le mois dernier, mais il coûtait auparavant 1 159 €. À titre de comparaison, l'iPhone 13 classique (écran de 6,1" au lieu de 5,4" pour l'iPhone 13 mini) de 512 Go coûte désormais 1 129 €.