Timide baisse des prix des MacBook Pro M2 sur le Refurb Store

Suite à la présentation des MacBook Pro de génération M3 , Apple a cette nuit baissé les tarifs des modèles de génération M2 en version reconditionnée sur le Refurb Store . Les modèles avec puces M3 Pro et M3 Max étant vendus plus cher que leurs prédécesseurs, les baisses de prix des modèles M2 Pro et M2 Max sont très mesurées et donc plutôt décevantes.Vous pouvez ainsi retrouver le MacBook Pro 14 pouces avec puce M2 Pro et 512 Go de stockage à 2 009 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 039 € précédemment. Pour 1 To de stockage, comptez 2 439 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 549 €.Le MacBook Pro 16 pouces avec puce M2 Pro et 512 Go de stockage descend à 2 449 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 549 € précédemment, tandis que le modèle avec 1 To n'est plus référencé pour l'instant. Enfin, le modèle avec puce M2 Max, 32 Go de RAM et 1 To de stockage est désormais à 3 509 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 529 €.