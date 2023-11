L'iPhone 13 mini de 512 Go à 809,95 €

Excellent prix sur l'iPhone 13 mini de 512 Go chez LDLC : vous pouvez l'obtenir à 809,95 € dans deux coloris ( lumière stellaire vert ), c'est à dire au prix du modèle de 128 Go. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Apple ne vend plus d'iPhone mini depuis septembre : à titre de comparaison, l'iPhone 13 de 512 Go coûte 1 129 € et l'iPhone SE de 256 Go coûte 729 €. Si vous recherchez une petite diagonale et une grande capacité, c'est une très bonne affaire.